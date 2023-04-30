Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı, TEKNOFEST'te birincilik ödülü kazandı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2023 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda birincilik ödülü kazandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi olarak Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapılan yarışmalara destek verdiklerini söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ortaya konmuş vizyonların devam ettirilmesini kesinlikle önemsediklerinin altını çizen Aksoy, üniversite olarak da bu çalışmaları öncelik sıralamasında ilk sıraya koyduklarının altını çizdi. Aksoy, yarışmaya ciddi anlamda iyi hazırlandıklarını düşündüğünü belirterek, "66 takımla katıldık buraya. İlk günden itibaren paydaş üniversiteyiz aynı zamanda. 66 takımımızın 32 tanesi finale kaldı. 32 takım arasında da bugün 5 tane derece alan takım var. Bazı takımlarımızın yarışmaları da gün içinde devam ediyor. Yarın da yine sonuçları açıklanacak olan projelerimiz ve yarışmalar var. Geçen sene 15'e yakın ödül almıştık. Bu sene de yine aynı sayılara ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Aksoy, üniversitenin kazandığı Hyperloop yarışması ile ilgili olarak, "Bu tabii ki yeni bir teknoloji. Hyperloop hızlı raylı sistemin ortaya koymuş olduğu bir teknoloji. Bu teknolojide öncü üniversiteler arasındayız. Geçen sene de birinciliğimiz vardı. Bu sene de yine birinciliğimiz var. Hyperloop teknolojisine katkı sağlayan üniversiteler arasında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi olarak öğrencilere devamlı şekilde hayallere yatırım yapmalarını telkin ettiklerini ve onların hayallerini gerçekleştirmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Aksoy, "Burada derece almak veya belirli birincilikler elde etmekten ziyade öğrencilerimizin kendi projelerimizin desteklendiğini görüyor olması bizler için kıymetli. Selçuk Üniversitesi bu farklılığı hissettiriyor. Yeni sınavlarda üniversitemizi tercih edecek olan öğrencilerimizi üniversitemize davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı üyesi Barış Doğanşah da Hyperloop projelerinin 5. nesil raylı ulaşım sistemi çalışması olduğunu kaydetti. Projenin ray ve hava sürtünmesini önleyerek daha yüksek hızlara ulaşmaya amaçlayan bir proje olduğunu belirten Doğanşah, "Dünyada bunun birçok örneği var. Çin'in, İngiltere'nin, Elon Musk'ın yaptığı geliştirme projeleri bulunmakta. Burada amaç teorik olarak 1.200 kilometre saat hızlara çıkmak." ifadelerini kullandı.

Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı Danışmanı Öğr. Gör. Enes Yücel ise projenin üzerinde çalışması gereken konular içerdiğini belirterek, özellikle tünelin vakumlanması ve aracın tünel içinde hareket ederken ses hızına yetişmeye çalışırken karşılaştığı dirençleri yenmesi gibi konuların çalışılması gerektiğini vurguladı.