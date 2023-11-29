Selçuk İnan, İsmail İbrahim Çağlar ve Emre Belözoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler dolandırıcılık davasında

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen dolandırıcılık davasında, Selçuk İnan, İsmail İbrahim Çağlar ve Emre Belözoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı müştekilerin banka şube müdürü sanık Seçil Erzan'ın odasına giriş-çıkış fotoğrafları da bulunuyor.

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık dava dosyasına, Selçuk İnan, İsmail İbrahim Çağlar ve Emre Belözoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı müştekilerin banka şube müdürü sanık Seçil Erzan'ın odasına giriş-çıkış fotoğrafları da girdi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan dava dosyasına, Denizbank Levent Büyükdere Şube Müdürü sanık Erzan'ın odasına ait 7-20 Mart tarihleri arasındaki fotoğrafların yer aldığı kayıtlar sunuldu.

Söz konusu fotoğraflarda, Emre Belözoğlu, Volkan Bahçekapılı, İsmail İbrahim Çağlar, Kemal Tanın Yılmaz, Mert Zeydanlı, Musa Mert Çetin, Selçuk İnan ve soruşturma aşamasında ifade veren Atilla Baltaş'ın farklı tarihlerde sanık Erzan'ın odasına giriş-çıkış yaptığı görüldü.

İddianamede kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Seçil Erzan'ın 226 yıla kadar hapsi isteniyor

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.