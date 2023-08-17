Selçuk İletişim 27. dönem mezunlarını verdi

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, düzenlenen törenle 27. dönem mezunlarını verdi.

Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, öğrencilerin mezuniyet heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde, ulusal ve uluslararası alanda başarısını ispatlayan memleket sevdalısı iletişimcilere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Aksoy, "Mevlana'nın hoşgörüsünü, bu toprakların evlatlarını, bu toprakları toprak yapan şehitleri ve onların emanetlerini hiçbir zaman unutmayın. Kaleminizi oynatırken, çalışmalarınızı yaparken her zaman elinizi vicdanınıza koyun, bu memlekete yük getirecek işlerin arkasında olmayın." ifadelerini kullandı.

Mezun öğrencilerin hem hocaları hem de aileleri için bir gurur kaynağı olduğunu belirten İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç da "Bizim temennimiz düşündüklerini saygı ve ahlak çerçevesinde korkusuzca ifade edebilen, fikirlerini rahatlıkla paylaşabilen, hayal ettiklerini özgürce ortaya koyabilen, başkalarının fikirlerine ve hayatına saygı duyan, herkesle dostluk ve kardeşlik içinde yaşama bilincine sahip, bayrağına, vatanına ve milletine sıkı sıkıya bağlı iletişimciler olarak yarını güzel kılmanızdır." şeklinde konuştu.

Selçuk İletişim ailesi olarak mezun öğrencilerin her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Karakoç, katılımcılara teşekkürlerini sunarak, sözlerini noktaladı.

Törene, Aksoy ve Karakoç'un yanı sıra, dekan yardımcıları Prof. Dr. İmran Aslan ve Prof. Dr. Makbule Evrim Gülsünler, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören kapsamında öğleden önce Gazetecilik ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, öğleden sonra ise Reklamcılık ile Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri diplomalarını aldı.