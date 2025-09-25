Haberler

Selçuk Efes Kent Belleği'nde 'Yerel Kültür Politikaları' Söyleşisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen söyleşide su kaynaklarının kent yaşamındaki önemi ve kültürel bağları ele alındı. Arkeolojik miras ve toplumlar üzerindeki etkileri üzerine sunumlar yapıldı.

(İZMİR) - Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen "Yerel Kültür Politikaları" söyleşisinde, kentlerin belleğini oluşturan unsurlar arasında önemli bir yere sahip olan su kaynakları ele alındı.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde Başka Bir Siyaset Okulu söyleşileri kapsamında, "Yerel Kültür Politikaları" söyleşisi düzenlendi.

Programın ilk bölümünde konuşmacı olarak yer alan Arkeolog ve Gıda Mühendisi Ahmet Uhri, "Küçük Menderes Arkeolojisi" başlıklı sunumunda, bölgenin yüz yıllar boyunca taşıdığı arkeolojik mirasını anlattı. Uhri, Küçük Menderes'in kolektif hafızadaki yerine değinirken, arkeolojik bulguların ışığında kentlerin anlamının, ticaret hacminin ve sosyal yaşamın zaman içinde nasıl değiştiğini aktardı.

Söyleşinin ikinci bölümünde ise Teos Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Sarp Keskiner ve dernek üyesi Gökçe Süvari söz aldı. İki konuşmacı, suyun kentlerin yaşamındaki rolünü ve su etrafında şekillenen toplulukların kültürel bağlarını irdeledi.

Gökçe Süvari, "Sucul Belleğe Sanatsal Bakış" başlıklı sunumunda, Forecast Türkiye kapsamında yürütülen "Suyun Belleği" projesini tanıtarak, suyun sadece doğal değil aynı zamanda sanatsal ve kültürel bir bellek taşıyıcısı olduğuna dikkat çekti.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde yoğun ilgiyle takip edilen söyleşi, katılımcılara kentin kültürel sürekliliğini su kaynakları üzerinden yeniden düşünme imkanı sundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayalıklarda ağzı taşla kapatılmış 20 günlük bebek bulundu!

Kayalıklarda ağzı taşla kapatılmış 20 günlük bebek bulundu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.