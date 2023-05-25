Selçuk Belediyesi üreticilere destek olmaya devam ediyor

İzmir Selçuk Belediyesi, Bademlik Yakası Kuyudağ mevkiinde uzun yıllardır bekleyen yol sorununu çözüme kavuşturdu. Belediye, üreticilerin arazilerine kolay ulaşabilmesi için yol yapım ve onarım çalışmalarına destek oluyor.

İzmir Selçuk Belediyesi, arazi yollarının düzenlenmesi için üreticilere destek olmaya devam ederken, son olarak Bademlik Yakası Kuyudağ mevkiinde uzun yıllardır bekleyen yol sorunu, belediye ve vatandaşın iş birliğiyle çözüme kavuştu.

Daha önce Şöğütçü, Abuhayat, Çeşme Boğazı ve Zeytinköy Alaman mevkilerinde, üreticilerin arazilerine kolay ulaşabilmesi için yol yapım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren Selçuk Belediyesi, Bademlik Yakası Kuyudağ mevkiinde de uzun yıllardır düzenlenmesi beklenen arazi yolunun yapımına destek verdi. Bölgede üreticilerin beklediği yol sorunu, belediye ve halk iş birliği ile çözüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Çokyaman, uzun yıllardır bu yolun yapılmasını beklediklerini belirterek, "Bademlik Yakası Kuyudağ mevkiinde bir zor arazimizin bin 500 metre parke taş yapımını 30 yıldan bu yana üreticilerimiz bekliyordu. 8 arkadaşımızla birlikte belediyemize gittik, sorunumuzu arz ettik. Sağ olsun Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel bizi iyi karşıladı. Bize parke taşı ile moloz taşının temini sağlandı. Belediyemiz katkı koyduğundan dolayı teşekkür ediyoruz. Güzel bir bin 500 metre kadar bir yolumuz olacak. Bademlik Kuyudağ mevkiinin büyük ölçüde yolu onarılmış olacak" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, Kuyudağ mevkiinde yapılan yol ile ilgili halk-belediye iş birliğine vurgu yaparak, "Halk ve belediye el ele verdi, imeceyle on yıllardır yapılmayan iş başarıldı. Biz birlikte olduktan sonra, başaramayacağımız iş yok. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerine yer verdi. - İZMİR