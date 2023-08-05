Selçuk Belediyesi Salça Makinesi ile Salça Sıkım İşlerini Kolaylaştırıyor

Selçuk Belediyesi'nin geleneksel uygulamalarından biri olan salça makinesi ile merkez mahalleler ve köylerde salça sıkım işleri kolaylaşıyor. Kadınlar domatesleri seçerken, erkekler kesiyor ve belediye çalışanları salça makinesi ile sıkım işlemini tamamlıyor. Salça makinesi, Selçuk'un farklı mahallelerinde yaşayan ailelerin hayatını kolaylaştırıyor.

Selçuk Belediyesi'nin geleneksel uygulamalarından biri olan salça makinesi ile merkez mahalleler ve köylerde salça sıkım işleri kolaylaşıyor. Selçuk'ta kadınların seçtiği domatesleri, erkekler kesiyor, belediye çalışanları ise salça makinesi ile sıkım işlemini tamamlıyor.

Selçuk Belediyesi'nin geleneksel uygulamalarından biri olan salça makinesi ile merkez mahalleler ve köylerde salça sıkım işleri kolaylaşıyor. Selçuk'un farklı mahallelerinde yaşayan aileler salça makinesinin hayatlarını kolaylaştırdığını belirtti.

Salça makinesi ile yıllardır salçalarını kolayca yaptığını belirten Gülfer Göçtü, "Çok memnunuz. 2-3 seneden beri çok memnunuz. Teşekkür ederim başkanımıza bunu yaptığı için" dedi. Eşiyle birlikte salça yaptığını belirten Mehmet Ali Tanrıgülü ise "Ben zaten eşime yardım ediyorum. Salçanın domateslerini ben kendim doğradım. Ben eşime yardım ediyorum. Makine de bize yardım ediyor" diye konuştu. Rabia Tanrıgülü de salça makinesi hizmetinden memnun olduğunu belirterek, "Memnunuz. 3 senedir bu hizmeti alıyoruz. Makine hazır geliyor, yapıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum bu hizmet için" dedi. - İZMİR