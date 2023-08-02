Selçuk Belediyesi İlçeye Nefes Aldıracak Alanlar Oluşturuyor

Selçuk Belediyesi, merkez mahallelerde ve köylerde halkın talepleri ile kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilçeye nefes aldırabilecek alanlar oluşturmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Selçuk Belediyesi, merkez mahallelerde ve köylerde halkın talepleri ile kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilçeye nefes aldırabilecek alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Belediyesi ekipleri tarafından yapılan ve yapılacak olan bazı çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Selçuk Belediyesinin ilçenin dört bir yanında çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Sengel, "Zor bir 4,5 yıl geçti. Bu 4,5 yılda birçok şey yaşadık ancak hiçbir şekilde bunlardan yüksünmedik. Çalışmaya devam edeceğiz. Şu anda başladığımız birçok işi tamamlamanın yanı sıra yeni projelere de adım atmaya çaba sarf edeceğiz." dedi.

Sengel, ilçede başlayan ve başlayacak olan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Belevi'de atıl durumda bulunan yazlık düğün salonu halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bir çocuk bakımevi olarak düzenlenecek. Eğitim sezonunun başlamasıyla birlikte Belevi Çocuk Evi'nin açılması bekleniyor.

Zafer Mahallesi'nde başlayan asfalt yama çalışmaları, belirlenen program dahilinde devam ederken, Cumhuriyet Mahallesi'nin ardından 14 Mayıs Mahallesi'nde de vatandaşların talepleri doğrultusunda atıl durumda bulunan bir alana yeni bir park ve çocuk oyun alanı yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Kültür Merkezi'nin alt tarafında bulunan alanın ilçeye kazandırılması için de çalışmalar başladı. Dolgu ve düzenleme çalışmalarının ardından yapılacak olan ağaçlandırma çalışmalarının ardından alan otopark ve yeşil alan olarak ilçeye kazandırılmış olacak." - İZMİR