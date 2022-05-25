Selçuk Bayraktar MİG-29 ile MİG-29 AKINCI ile uçtu - Haberler

TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için Bakü'ye giden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu. Bayraktar'ın uçtuğu MiG-29, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ÜN İLK PİLOTUNDAN BRİFİNG

Selçuk Bayraktar uçuşu Azerbaycan Hava Kuvvetleri Muharip Kuvvetler Komutan Yardımcısı Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile birlikte gerçekleştirdi. Bakü'de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen uçuş öncesi SoloTürk'ün ilk pilotu olan MSB Kooordinatörü Hava Pilot Albay Murat Keleş'ten brifing alan Selçuk Bayraktar ve Albay Zaur Rüstemov, daha sonra çift kabinli MiG-29'a geçti.

AKINCI İLE MiG-29'DAN KOL UÇUŞU

KARABAĞ MADALYALI PİLOTLAR!

Demirören Haber Ajansı / Güncel