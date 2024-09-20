HAVACILIK, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Mersin'de gençlerle buluştu.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda final heyecanı yaşanıyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerin tasarladıkları uzaktan kumandalı veya otonom görev icra edebilen su altı araçlarının üretilmesini ve geliştirilmesini amaçlayan yarışmayı ziyaret etti. Yarışmanın yapıldığı Mersin olimpik havuzunda tek tek stantları gezen Bayraktar, gençlerle sohbet etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Bayraktar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret kapsamında yarışmaya giren gençlere ödülleri verildi.

Ziyarette gençlerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, gençleri Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, TEKNOFEST 2024'e davet etti.

Haber-Kamera: Soner AYDIN-Mustafa ERCAN/MERSİN,