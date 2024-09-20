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Selçuk Bayraktar Mersin'de Gençlerden Yoğun İlgi Gördü

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Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı ziyaret eden Selçuk Bayraktar, gençlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Gençlerden Selçuk Bayraktar'a yoğun ilgi

MERSİN - Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı ziyaret eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerden yoğun ilgi gördü. Takımları ziyaret ederek gençlerle sohbet eden Bayraktar, bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.

Bayraktar, Vali Ali Hamza Pehlivan ile TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasının final müsabakalarının yapıldığı Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti. Gençlerin tasarladıkları uzaktan kumandalı ve otonom görev icra edebilen su altı araçlarını inceleyerek, gençlerden bilgi alan Bayraktar, tüm takımları tek tek ziyaret etti. Yarışma yapılan alanda mücadeleyi de izleyen Bayraktar, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gençlerin imza talebini geri çevirmeyen Bayraktar, ayrıca gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Bayraktar'a, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ile Havva Sibel Söylemez de eşlik etti.

Selçuk Bayraktar Mersin'de Gençlerden Yoğun İlgi Gördü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VELİ GÜRGAH - Güncel

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