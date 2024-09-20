Selçuk Bayraktar: Teknolojik Bağımlılık Ülkeleri Zora Sokuyor

KAHRAMANMARAŞ'ta, TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması finalinde açıklama yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, teknolojinin, tüm diğer sivil alanlarındaki bağımlılığın ülkeleri, ulusları zor duruma düşürebildiğini belirterek, "Bunun da bir örneğini çok vahşi bir şekilde bir terör eylemiyle İsrail gerçekleştirmiş oldu ve bütün dünyayı bir anlamda kasıp kavurmuş oldu bu yaptığı eylem" dedi.

Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen TEKNOFEST'in 'Teknoloji Yarışmaları' kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası-Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlendi. Yarışmanın finallerine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Alana geldiğinde gençlerin ilgisiyle karşılaşan Selçuk Bayraktar, yarışmacıların stantlarını gezdi. Bayraktar, yaptıkları İHA'lar hakkında gençlerden bilgi alıp, sohbet etti ve bol bol TEKNOFEST pozu verdi.

'TEKNOFEST, HER SEFERİNDE KENDİ REKORLARINI KIRDI'

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca'nın da eşlik ettiği Selçuk Bayraktar, stantları gezdikten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Bayraktar, TEKNOFEST'in 11 ilde devam ettiğini ve bu yıl toplam da 50 yarışmanın olduğunu belirterek, "7'nci yılında 10'uncu TEKNOFEST'i düzenliyoruz. TEKNOFEST 10 milyon fazla ziyaretçiyi ağırladı. Bu yıl 1,5 milyon öğrenci yarışmalarımıza başvurdu. İlk yıldan itibaren büyüm bir rüzgarla TEKNOFEST gelmişti ama geometrik olarak büyüdü ve her seferinde kendi rekorlarını kırdı. Bu yıl da 1,5 milyondan finale kalan yarışmacılarımız 11 farklı ilimizde yarışmaya devam ediyor. Bugün burada TÜBİTAK'ın düzenlediği insansız hava aracı yarışmasındayız ve gençlerimizin dünyaya damgasını vuracak insansız hava araçlarını burada farklı görevlerde sergilerken görüyoruz" diye konuştu.

'TEKNOLOJİ ARTIK ÇOK KARMAŞIK YAZILIMLARLA HAYATIMIZA GİRİYOR'

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerine yönelik çağrı cihazlarıyla yaptığı saldırıyı da değerlendiren Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

"Bizim özellikle insansız hava araçlarımızda bundan 20 sene önce başlattığımız mücadelede tam da bununla alakalıydı. Biliyorsunuz savunma sanayinde bağımsız olabilmek için milli sistemler çok kritik, hatta hayati öneme sahip. Ama bunun yanında teknolojinin tüm diğer sivil alanlarındaki bağımlılığın ülkeleri, ulusları ne kadar zor duruma düşürebileceğini ayrıca yaşamış oluyoruz. Bunlar tabii teknolojist olarak hayatını ülkemizin bağımsızlığı, teknolojik bağımsızlığını adamış bir mühendis olarak bizlerin de elbette bildiği hususlardır. Çünkü artık teknoloji böyle mekanik unsurlarıyla değil, sanayi devriminden sonra gelişmiş mekanik makinalarla değil, içinde çok karmaşık yazılımlar, elektronikler barındıran bir şekilde hayatımızın her tarafına giriyor. Yani kolumuzda taktığımız saatten, kullandığımız cep telefonlarına, bunun yanında araçlarımıza, her yerde aslına bakarsanız içinde yazılımlarla yaşayan, karmaşık elektroniklerle yaşayan bir makineden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada da aynen savunma sanayinde olduğu gibi bu teknolojiye hükmedenler, o yazılımları geliştirenler, o içindeki donanımları geliştirenler olmuş oluyor. Bunun da bir örneğini çok vahşi bir şekilde bir terör eylemiyle İsrail gerçekleştirmiş oldu ve bütün dünyayı bir anlamda kasıp kavurmuş oldu bu yaptığı eylem."

'20 SENE ÖNCE BAŞLAYAN SERÜVENİMİZ, BUGÜN EN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ İHA MARKASI OLARAK DÜNYAYA DAMGASINI VURDU'

TEKNOFEST'in asıl misyonunun savunma sanayinde gösterilen bağımsızlık ve millileşme hamlesinin, teknolojinin tüm diğer sivil alanlarına yayılması olduğunu kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Burada da milyonlarca gencimizle birlikte şu anda Kahramanmaraş'tayız. Burada yüzlerce gencimiz teknolojinin farklı alanlarında İHA'larını geliştiriyorlar. Bunun yanında tüm diğer teknolojinin işte akıllı araçlardan biyoteknolojide inovasyon yarışmasına TEKNOFEST'in 50 farklı kategorisi bulunuyor. Elbette bu gençlerimizin yapacağı, geliştireceği eserler bizlerin bu anlamda bağımsız ve egemen olması için çok önemli rol oynayacak. Tabii bunu ne kadar lafla söyleseniz belki anlatmak pek mümkün değildi. Biz bunu özellikle insansız hava araçları serüvenimizde çokça yaşadık. Biliyorsunuz ülkemize yıllardır büyük ambargolar uygulanıyordu özellikle terörle mücadele harekatı kapsamında yürüttüğü çalışmalar açısından. ve 20 sene önce insansız hava araçlarımızla başlayan serüvenimiz bugün dünyanın en büyük markası, en fazla ülkeye ihraç eden insansız hava aracı markası olarak dünyaya damgasını vurdu ve savunma sanayimiz yüzde 85 oranında dış bağımlılıktan yüzde 20'lere düştü. İnsansız hava araçlarımızda yerli katkı yüzde 93 olarak gerçekleşti ve bütün stratejik bileşenlerin ülkemizde yapıldığı bir ekosisteme dönüştü. Bizim arzumuz bu hayatımıza, her köşesine giren teknolojinin tüm sivil alanlarında da benzer bir hamlenin gerçekleşmesi. Bunun da ancak büyük bir toplumsal dip dalgayla olabileceğini fark ederek biz TEKNOFEST'i ilk kez 2018'de düzenlemiştik. 10'uncu TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Dost ve kardeş coğrafyalarımızda teknolojik bağımsızlıklarına kavuşmaları maksadıyla Azerbaycan'da da düzenlemiştik. İnşallah tüm diğer dost ve kardeş ülkelerle de TEKNOFEST rüzgarı esmeye devam edecek."

Selçuk Bayraktar, açıklamalarının ardından öğrencilerin kendi yaptıkları İHA'ların gösterilerini izledikten sonra alandan ayrıldı.