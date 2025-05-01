Selçuk Bayraktar: İnsansız Hava Araçlarında Dışa Bağımlılık Yüzde 3-5'e Düştü

- Selçuk Bayraktar : "İnsansız hava araçlarında dışa bağımlılık yüzde 3-5'e kadar düştü"

LEFKOŞA - Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "İnsansız hava araçlarında dışa bağımlılık yüzde 3-5'e kadar düştü" dedi.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC 2025'te açıklamalarda bulundu. Bayraktar, TEKNOFEST'in muhteşem bir açılışla başladığını belirterek, etkinliğe 250 bine yakın ziyaretçinin kayıt yaptırdığını ve beklenenden daha fazla ilgi gördüklerini ifade etti.

TEKNOFEST'in İstanbul'da başladığını ve artan talep üzerine Anadolu'ya ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve KKTC'ye taşındığını aktaran Bayraktar, KKTC'nin teknolojide özellikle yazılım ve yapay zeka gibi alanlarda atılım yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Bilim Türkiye Eğitim Programları'nın uygulandığı bilim merkezi Bilim Lefkoşa'da 15 bin gencin teknolojiyle tanıştırıldığını söyleyen Bayraktar, TEKNOFEST'in amacı olarak toplumsal kültürü dönüştürmek ve KKTC'nin sadece tatil değil, aynı zamanda yüksek teknoloji geliştiren bir merkez olması hedeflendiğini dile getirdi.

KKTC'nin savunma sanayisi açısından önemine dikkat çeken Bayraktar, Aselsan ve TSK Güçlendirme Vakfı'nın Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargolar nedeniyle kurulduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin savunma sanayisindeki dışa bağımlılığın yüzde 80'lerden yüzde 20'lere düştüğünü belirtti.

"İnsansız hava araçlarında dışa bağımlılık yüzde 3-5'e kadar düştü"

İnsansız hava araçlarında dışa bağımlılığın yüzde 3-5'e kadar düştüğünü ifade eden Bayraktar, TEKNOFEST'in hedefinin sadece savunma sanayi değil, tüm teknoloji alanlarında dünyaya damga vurmak olduğunu söyleyerek, insan kaynağına yapılan yatırımın önemine işaret etti.

TEKNOFEST'in asıl yatırımının gençlere olduğunu belirten Bayraktar, festivalin amacının, bir çocuğun bir uçağa dokunarak gelecekte ülkenin uzay programını inşa edecek hayallere sahip olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Etkinlikte Türk dünyasının aksakallarını da ağırladıklarını belirten Bayraktar, TEKNOFEST'in Azerbaycan'dan sonra Türk dünyasının diğer mensuplarında da gerçekleştirileceğini açıkladı. TEKNOFEST'i "özgüven devrimi" olarak niteleyen Bayraktar, TEKNOFEST'in başarının mümkün olduğunu yeni nesillere aşılayan bir ruh olduğunu ifade etti.

Bayraktar, 4 Mayıs'a kadar sürecek olan TEKNOFEST'e tüm KKTC halkını ve dostlarını Eski Ercan Havalimanı'na davet ederek, festival kapsamındaki tüm etkinliklerin ücretsiz olduğunu vurguladı.