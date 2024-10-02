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Selçuk Bayraktar: Adana TEKNOFEST Rekor Katılım Sağladı

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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana'da düzenlenen teknoloji festivalinde en fazla online kayıtın alındığını açıkladı. 1.6 milyon genç başvurdu ve etkinlik büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor.

Selçuk Bayraktar : "Adana online kayıt açısından en fazla kayıt alan festivalimiz oldu"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ilk günü değerlendirdi

ADANA - TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "'Bir çocuk gelsin, uçağa dokunsun' sloganıyla yola çıktık. Adana bugüne kadar online kayıt açısından en fazla kayıt alan festivalimiz oldu" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı.

Açılıştan sonra gazetecilere Kızılelma'nın önünde açıklamalarda bulunan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu yıl 1 milyon 600 binden fazla gencimiz yarışmalarımıza başvurmuştu. Artık 50 farklı kategoride olan yarışmaların sadece birkaçı devam ediyor. 25 farklı yarışmanın büyük bir kısmı Antalya'da gerçekleşti. Bunun yanında son döneme de sadece birkaç yarışma kaldı. İnanılmaz bir coşkuyla bu yıla girmiştik. Adana'nın sıcaklığıyla benzer bir şekilde muhteşem bir coşkuyla Şakirpaşa'da da Adana TEKNOFEST kapılarını açmış oldu" diye konuştu.

Bayraktar, "Çok yoğun bir katılım ve ilgi var. Bu ilgi hafta sonu daha da artacaktır. Bu nedenle tüm ziyaretçilerimize hafta içini ve toplu taşımayı kullanmalarını öneriyoruz. Teknolojinin yeni sürprizleri olacak. 'Bir çocuk gelsin, uçağa dokunsun' sloganıyla yola çıktık. Adana bugüne kadar online kayıt açısından en fazla kayıt alan festivalimiz oldu. On binlerce genç kardeşimizi biz buraya getiriyoruz. Onların hayallerine dokunarak nice eserler geliştirmesi için katkı sunuyoruz. Bizim amacımız genç kardeşimizin, en imkanı olmayan çocukların dahi hayallerine girebilmek" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar: Adana TEKNOFEST Rekor Katılım Sağladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Güncel

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