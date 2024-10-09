Selçuk Bayraktar'a Kırgızistan Devlet Nişanı

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bayraktar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov tarafından takdim edilen "Kırgızistan Danık Devlet Nişanı'nı almaktan onur duydum. Misafirperverlikleri ve ülkelerimiz arasındaki dostluğu güçlendirme çabaları için kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Türk dünyası, yarınlara emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel