Üye Girişi
Haberler

Selçuk Bayraktar'a Kırgızistan Devlet Nişanı

Selçuk Bayraktar'a Kırgızistan Devlet Nişanı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından 'Kırgız Danık Devlet Nişanı' ile ödüllendirildi. Bayraktar, sosyal medya üzerinden duyduğu onuru ve iki ülke arasındaki dostluğu vurguladı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a Kırgısizsan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Kırgız Danık Devlet Nişanı verildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bayraktar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov tarafından takdim edilen "Kırgızistan Danık Devlet Nişanı'nı almaktan onur duydum. Misafirperverlikleri ve ülkelerimiz arasındaki dostluğu güçlendirme çabaları için kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Türk dünyası, yarınlara emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Selçuk Bayraktar Kültür Sanat Sosyal Medya Kırgızistan Diplomasi Politika Güncel Medya

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

İsrailli bakanın skandal paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler

 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt

Domuz eti iddiaları sonrası bakanlıktan beklenen açıklama geldi

 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka
Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin

Anne Karabulut kendisine yapılan çağrıyı duyunca sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef farikal tarifi! En güzel farikal tarifi! Farikal tarifi nasıl yapılır? Farikal için malzemeler! 6284 kanunu nedir? MasterChef kroppkakor tarifi! En güzel kroppkakor tarifi! Kroppkakor tarifi nasıl yapılır? Kroppkakor için malzemeler! MasterChef fiskegrateng tarifi! En güzel fiskegrateng tarifi! Fiskegrateng tarifi nasıl yapılır? Fiskegrateng için malzemeler! MasterChef İsveç köftesi tarifi! En güzel İsveç köfte tarifi! İsveç köftesi tarifi nasıl yapılır? İsveç köftesi için malzemeler! Giresunspor Viranşehir kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Giresunspor Viranşehir özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Artvin Hopaspor Tokat Belediye Plevne Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Artvin Hopaspor Tokat Belediye Plevne Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi Kemerkent Bulvarspor Muş CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kemerkent Bulvarspor Muş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bornova 1877 SY Düzcespor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bornova 1877 SY Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Kırşehir FSK Anadolu Üniversitesi CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırşehir FSK Anadolu Üniversitesi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Belediye Kütahyaspor Silifke Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Belediye Kütahyaspor Silifke Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.