Selanik'ten Samsun'a 'ata toprağı' taşıyan en minik bisikletçi Alp Turan oldu

SAMSUN (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan ve bisikletçiler tarafından taşınan toprak, Samsun sınırına ulaştı. "Ata toprağı"nı taşıyan en minik bisikletçi ise 3 yaşındaki Alp Turan oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak ve Türk bayrağını taşıyan bisikletçileri Samsun sınırında, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri karşıladı.

Türk bayrağını öperek teslim Kaymakam Nayman, Atatürk'ün evinden alınan toprakla birlikte bayrağı Ekolojik Bisiklet Derneği Samsun Şubesi üyelerine teslim etti.

Amasya sınırından "ata toprağı" ve Türk bayrağını teslim alarak Samsun sınırına ulaştıran Amasia Bisiklet Grubu'nun başkanı Meral Aliz, "Selanik'ten yola çıkan toprak ve bayrak ilden ile bisikletçilerin destekleri ile Samsun'a götürülüyor. Bayrak ve toprak 19 Mayıs tarihinde törenle Samsun Valimize teslim edilecek." dedi.

Aliz, toprak ve bayrağın Trakya, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Amasya üzerinden Samsun'a ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

"Ata toprağı"nı taşıyan en minik bisikletçi ise 3 yaşındaki Alp Turan oldu.

Amasya ekibinde yer alan Mehmet Taşkömür'ün oğlu Alp Turan, babasıyla birlikte etkinliğe katıldı.

Minik Alp Turan, kaskıyla birlikte, babasının bisikletinin arkasında, "Ata toprağı" ve Türk bayrağını Samsun sınırına ulaştırdı.

Mehmet Taşkömür, oğlunun, bisikleti ve bisiklet sürmeyi çok sevdiğini belirterek, "Annesi bugün görevi nedeniyle gelemedi ama birçok etkinliğe birlikte katılıyoruz." dedi.

"Ata toprağı" ve Türk bayrağını teslim alan Ekolojik Bisiklet Derneği Samsun Şubesi üyesi bisikletçiler karşılamanın ardından Samsun'a hareket etti.