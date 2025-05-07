Selanik'te Sağlık Çalışanları Personel Eksikliğine Karşı Protesto Düzenledi

Yunanistan'ın Selanik kentindeki İpokratio Hastanesi çalışanları, personel eksikliği ve çalışma koşullarını protesto etti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, çalışanlar "acilen kalıcı personel alımı yapılması ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi" çağrısında bulundu.

Hastanede yaşanan eksikliklerin kritik seviyeye ulaştığını belirten çalışanlar, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin tehlikede olduğuna dikkati çekti.

İpokratio Hastanesi Çalışanları Derneği Başkanı Yorgos Donçios ise yaptığı açıklamada, "Yenilenen 16 ameliyathaneden yalnızca 6'sı faaliyette. 28 anestezi uzmanı olması gerekirken şu anda sadece 8 kişi görev yapıyor. Geçici görevlendirmelerle bu sayı 10'a çıkartılıyor." dedi.

Donçios ayrıca hemşire eksikliğinin yüzde 30'a ulaştığını ve 38 yoğun bakım yatağından yalnızca 19'unun kullanılabildiğini vurguladı.

Selanik Hastaneleri Hekimleri Derneği (ENITH) Başkan Yardımcısı Yannis Koutras ise radyolog eksikliği nedeniyle görüntüleme hizmetlerinin özel sektöre devredildiğini, bu durumun kamu sağlığı açısından risk taşıdığını belirtti.

Panhelenik Devlet Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) Başkanı Mihalis Yanakos da hastanelerdeki personel yetersizliğinin ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Yanakos, "Stres ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 3 binden fazla sağlık çalışanı kendi sağlıkları kaybetti. Bölgesel hastaneler yetersiz olduğu için tüm hastalar Selanik'e yönlendiriliyor. Hastane enfeksiyonlarında Avrupa birincisiyiz." ifadelerini kullandı.