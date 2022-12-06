Selanik'te polis şiddeti sonrası olaylar çıktı

Yunanistan'ın Selanik kentinde Roman asıllı 16 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulması üzerine şiddet olayları yaşandı. Polis, genci vuran memurun gözaltına alındığını duyurdu.Yunanistan'ın Selanik kentinde bir gencin polis tarafından vurularak ağır yaralanmasının ardından kentte protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, Pazartesi sabahı Selanik yakınlarındaki bir benzin istasyonundan ödeme yapmadan kamyonla uzaklaşan 16 yaşındaki Roman asıllı genç polis tarafından silahla başından vuruldu. Yunan polisi, vurulan gencin yakalanmamak için kullandığı kamyonu, kendini motosikletle takip eden polislerin üzerine sürdüğünü ve onlara çarpmaya çalıştığını öne sürdü. Açıklamada, polis memurlarının kamyonun kendilerine çarpmasını engellemek için iki el ateş ettikleri, bunun ardından sürücünün aracın kontrolünü kaybederek bir duvara çarptığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca gence ateş eden polis memurunun gözaltına alındığı ve Salı günü savcı karşısına çıkarılacağı da Yunan Emniyeti'nin açıklamasında kamuoyu ile paylaşıldı.

Selanik sokakları karıştı

Olayın duyulmasının ardından Selanik kent merkezinde toplanan göstericiler ile Yunan çevik kuvvet polisi arasında çatışmalar yaşandı. Barikatları ateşe veren protestocular polise molotof kokteyli atarken bazı eylemciler bölgedeki dükkan ve mağazaların vitrinlerini kırdı. Polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile karşılık verdi. Bu olaylardan önce de, gencin yakınları ve protestocular ağır yaralı gencin kaldırıldığı hastanenin önünde bekleyen çevik kuvvet ekiplerine taş atmış, polis de göz yaşartıcı gaz ile saldırıya karşılık vermişti.

Geçen yıl da, Atina'nın güneyindeki Pire Limanı'nda yine bir Roman asıllı genç polis tarafından öldürülmüştü.

Selanik'te yaşanan olay aynı zamanda, 2008'de polis kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un ölüm yıl dönümünden bir gün önce meydana geldi. Grigoropulos'un 14 yıl önce Atina'da polis tarafından öldürülmesinin ardından, ülke çapında haftalarca süren ve yer yer büyük şiddet olaylarına sahne olan kitlesel protesto eylemleri düzenlenmişti. Söz konusu olay her yıl 6 Aralık'ta protesto gösterileri ile anılmaya devam ediliyor.

AFP / ET,JD