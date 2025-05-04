Selanik'te Patlayıcı Düzeneğiyle İlgili Facia: Kadın Hayatını Kaybetti
Yunanistan'ın Selanik kentinde bir kadının, bankanın önüne yerleştirdiği patlayıcı düzenek patlayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kadının cebinden çıkan kağıtta yer alan adreste birçok patlayıcı bulundu. Yetkililer, düzenekle ilgili 36 yaşındaki bir erkeği arıyor.
Yunanistan'ın Selanik kentinde bir kadının bankanın önüne patlayıcı düzenek yerleştirirken düzeneğin patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Selanik kentinde 38 yaşında bir kadın, elindeki patlayıcı düzeneğini bankanın merdivenlerinin yanına bıraktı.
Kadın, 10 dakika sonra bankaya dönerek düzeneği bankanın ATM'sine yaklaştırmaya çalıştı.
O sırada düzenek patladı ve kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis, ölen kadının cebinden çıkan kağıtta yazılı adreste çok sayıda patlayıcı buldu.
Daireyi kiralayan 36 yaşındaki erkeğin ise arandığı bildirildi.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel