Selanik Atatürk Evi 10 Kasım'da Yeniden Ziyarete Açılıyor

(ANKARA) - Selanik Başkonsolosluğu, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Selanik Atatürk Evi'nin 10 Kasım'da günü yeniden ziyarete açılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon, teşhir ve tanzim çalışmalarıyla yenilenen müze, Atatürk'ü Anma Günü'nde yapılacak törenin ardından saat 10.00'da kapılarını yeniden ziyaretçilere açacak.

Başkonsolosluk açıklamasında, açılış gününün dışında müzenin haftanın diğer günleri 10.00–17.00 saatleri arasında, ayrıca Türkiye ve Yunanistan'daki resmi ve dini bayram tatillerinde de ziyarete açık olacağı belirtildi.