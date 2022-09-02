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Selami Şahin'in "Beklenen Sensin" şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu

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Selami Şahin'in 'Beklenen Sensin' şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu

Müzisyen Selami Şahin'in uzun süredir üzerinde çalıştığı "Beklenen Sensin" adlı yeni şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Müzisyen Selami Şahin'in uzun süredir üzerinde çalıştığı "Beklenen Sensin" adlı yeni şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Şahin'in üçleme olarak hazırladığı projenin çıkış şarkısı olan parça, Lider Entertainment etiketiyle tüm müzik platformları üzerinden yayınlandı.

Eserin söz ve müziği Şahin'e ait, şarkının düzenlemesini ise Aykut Gürel yaptı.

Bugüne kadar yüzlerce hit şarkıya imza atan Şahin'e, bu projesinde enstrümanlarıyla Fatih Ahıskalı, Cem Tuncer, Aykut Gürel, Gökhan Varol, Cengiz Ercümer ile Gündem Yaylı Grubu eşlik etti.

Mix ve masteringi Emre Kıral tarafından hazırlanan şarkının kapak tasarımı Berkcan Okar, görsel iletişim tasarımı ise Onur Yılmaz imzası taşıyor.

Selami Şahin, her ay yayınlayacağı yeni bir şarkıyla üçlemeyi tamamlamayı planlıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Selami Şahin Aykut Gürel Güncel Haberler

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