Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan güven tazeledi
Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Selami Kaplan, 310 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Toplantıda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve denetim raporları sunuldu.
Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen toplantıda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından yapılan seçimde 491 oy kullanıldı.
Delegelerden 4'ünün oyunun geçersiz sayıldığı seçimde 310 oy alan Kaplan, tekrar başkanlığa seçildi.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel