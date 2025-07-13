Selamet Akıncıları Derneğinden "Terörsüz Türkiye" sürecine destek

Selamet Akıncıları Derneği, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklamasında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye" projesinin adım adım hedefine doğru ilerlediği, 41 yıldır devam eden ve çok büyük bedeller ödenen terörün son bulmasının, Türkiye adına memnuniyet verici tarihi bir olay olduğu kaydedildi.

Devletin iradesi ve milletin desteğiyle terörün sona erdiği huzur ve güven dolu günlere kavuşulacağı vurgulanan açıklamada, Terörsüz Türkiye ile anaların, babaların gözyaşlarının dineceği, artık şehit cenazeleriyle milletin bağrının yanmayacağı aktarıldı.

Terörsüz Türkiye ile doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar sadece Türkiye'de değil tüm bölgede beraberlik, bütünlük, bir arada kardeşçe yaşama birliğinin sağlanacağı belirtilen açıklamada, "Terörsüz Türkiye ile terör için harcanan trilyonlara varan ekonomik kaynağımız ülkemizin gelişmesi, dar gelirliler, çalışan ve emekliler için harcanacak böylece ekonomik ve sosyal açıdan istenilen düzeye ulaşılmış olacaktır. Şehitlerimizin mirasına leke sürmeden, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına el uzatılmasına fırsat vermeden Terörsüz Türkiye'ye ulaşmak millet olarak hepimizin beklediği, özlediği huzur ve refah dolu günlere kavuşmak demektir. Türkiye'nin huzura, güvene, refaha, istikrara yürüyüşü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.