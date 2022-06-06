Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı çalışmalarında sona yaklaşıldı - Haberler

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Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı çalışmalarında sona yaklaşıldı

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı çalışmalarında sona yaklaşıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj gölü kıyısında inşası süren Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj gölü kıyısında inşası süren Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, gençlere, spor, kültür ve sosyal alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan yatırım protokolü kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki gençlere hizmet sunacak Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı'nda çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca hazırlanan proje kapsamında Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj Gölü kıyısında Devlet Su İşlerine ait tek katlı 17 lojmanın bulunduğu 180 dönümlük alanda mevcut yapılar yatakhane ve idari binalara dönüştürüldü.

Engelli gençlerin tüm etkinliklere kolayca erişebileceği ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı'nda gençlerin eğlenceli vakit geçireceği paintball, okçuluk, macera ve yürüyüş parkurları tamamlandı.

Ekipler, alanda yemekhane, çok amaçlı salon, mescit, atölyeler, zipline, havuz, botanik bahçe ve amfi tiyatro inşası için çalışmaları sürdürüyor.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Selahaddin Eyyubi gençlik Dicle Güncel Haberler

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