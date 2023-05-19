Selahattin Demirtaş: 'Umudumuzu, Hayallerimizi, Geleceğimizi Zorbalığa Teslim Etmeyeceğiz. Ayağa Kalk ve Değiştir'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Umudumuzu, hayallerimizi, geleceğimizi zorbalığa teslim etmeyeceğiz. Biz, bir insanlık hareketiyiz. Biz, yenilmezler hareketiyiz. Ayağa kalk ve değiştir” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Umudumuzu, hayallerimizi, geleceğimizi zorbalığa teslim etmeyeceğiz. Biz, bir insanlık hareketiyiz. Biz, yenilmezler hareketiyiz. Ayağa kalk ve değiştir" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında bugün yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu için seçmene çağrıda bulundu. Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Umudumuzu, hayallerimizi, geleceğimizi zorbalığa teslim etmeyeceğiz. Biz, bir insanlık hareketiyiz. Biz, yenilmezler hareketiyiz. Ayağa kalk ve değiştir."