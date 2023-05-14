Selahattin Demirtaş'tan 'Sandıkları Terk Etmeyin' Çağrısı: 'Muhalefet Kesinlikle Önde ve İlk Turda Bitti, Bitecek. Oylarınıza Sahip Çıkın'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Sonuçların kesinleşmesi günlerce sürse bile sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Muhalefet kesinlikle önde ve ilk turda bitti, bitecek. Oylarınıza sahip çıkın, bütün Türkiye kazansın” açıklamasını yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Sonuçların kesinleşmesi günlerce sürse bile sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Muhalefet kesinlikle önde ve ilk turda bitti, bitecek. Oylarınıza sahip çıkın, bütün Türkiye kazansın" açıklamasını yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından oy sayımı devam ederken yurttaşlara sandıkları ve seçim kurullarını terk etmeme çağrısı yaptı. Demirtaş'ın, avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabından saat 20.51'de yapılan paylaşım şöyle:

"MUHALEFET KESİNLİKLE ÖNDE VE İLK TURDA BİTTİ, BİTECEK. OYLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

"Sonuçların kesinleşmesi günlerce sürse bile sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Muhalefet kesinlikle önde ve ilk turda bitti, bitecek. Oylarınıza sahip çıkın, bütün Türkiye kazansın."