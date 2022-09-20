Selahattin Demirtaş'tan 'Korsan Afiş' Açıklaması: 'Onlar, Ballı Maaşlarının, Koltuklarının ve Hesap Verecekleri Suçlarının Telaşındalar.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan korsan afişlere ilişkin, “Halkın açlığı, yoksulluğu, işsizliği iktidarın umurunda değil. Onlar, ballı maaşlarının, koltuklarının ve hesap verecekleri suçlarının telaşındalar. Bunun için de her türlü ayrımcılığı ve provokasyonu yapmaktan çekinmiyorlar maalesef” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan korsan afişlere ilişkin, "Halkın açlığı, yoksulluğu, işsizliği iktidarın umurunda değil. Onlar, ballı maaşlarının, koltuklarının ve hesap verecekleri suçlarının telaşındalar. Bunun için de her türlü ayrımcılığı ve provokasyonu yapmaktan çekinmiyorlar maalesef" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan korsan afişlere ilişkin avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Demirtaş'ın sosyal medya hesabında bugün paylaşılan açıklama şöyle:

"Halkın açlığı, yoksulluğu, işsizliği iktidarın umurunda değil. Onlar, ballı maaşlarının, koltuklarının ve hesap verecekleri suçlarının telaşındalar. Bunun için de her türlü ayrımcılığı ve provokasyonu yapmaktan çekinmiyorlar maalesef.

"TÜM HALKIMIZ SAĞDUYULU DAVRANACAK VE BU PROVOKASYONLARA ASLA ALET OLMAYACAKTIR"

Ancak Elazığlı hemşerilerim başta olmak üzere tüm halkımız, sağduyulu davranacak ve bu provokasyonlara asla alet olmayacaktır. Buradan memleketime, Elazığ'a özel selam ve sevgilerimi gönderiyorum."