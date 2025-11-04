Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'e Kutlama

Edirne F tipi Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'in cesur tavırlarını kutladı ve barış sürecine dair mesajlar verdi.

(ANKARA) - Edirne F tipi Cezaevinde bulunan hükümlü eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli, bu günkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

Edirne F tipi Cezaevinde hükümlü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Merhabalar, Sayın Devlet Bahçeli, bu günkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de kibir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor.

Feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak ortadan çıkacak, burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış."

Kaynak: ANKA / Güncel
