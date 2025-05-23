Selahattin Demirtaş'ın Duruşması Ertelendi

Selahattin Demirtaş'ın Duruşması Ertelendi
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HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasının duruşması, Yargıtay kararının beklenmesi nedeniyle ertelendi. Demirtaş, duruşmaya katılmazken avukatı hazır bulundu.

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle açılan ve 4 dosyanın birleştirildiği dava görüldü. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Demirtaş hakkındaki başka bir dosya ile söz konusu davanın birleştirilmesine ilişkin Yargıtay kararının beklendiğini belirtti. Duruşma salonunda hazır bulunan Demirtaş'ın avukatı, hem eksikliklerin giderilmesi hem de savunma için ek süre istedi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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