Selahattin Demirtaş: Erdoğan'ın Adaylığına Karşı Yüksek Seçim Kurulu'na İtiraz Dilekçesi Sunacağım

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına üçüncü kez aday olmasına ilişkin, “Erdoğan'ın yasa dışı ve gayrı meşru bir aday olarak seçime girmesi sağlanabilir ama pirupak bir aday olarak asla. Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi sunacağım. Erdoğan kral mı ki yasalar onu bağlamıyor? Kusura bakmayın, ben kralını tanımam” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına üçüncü kez aday olmasına ilişkin, "Erdoğan'ın yasa dışı ve gayrı meşru bir aday olarak seçime girmesi sağlanabilir ama pirupak bir aday olarak asla. Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunacağım. Erdoğan kral mı ki yasalar onu bağlamıyor? Kusura bakmayın, ben kralını tanımam" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabından, Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Erdoğan hem diploması olmadığı için hem de olsa bile üçüncü kez cumhurbaşkanı olamayacağından, adaylığı yasaya aykırı ve gayrı meşrudur. Yüksek Seçim Kurulu'nun Erdoğan'ın adaylığını kabul etmesi bu gerçeği değiştirmez. Sadece, Yüksek Seçim Kurulu bir suça daha ortak olur.

"BEN KRALINI TANIMAM"

Erdoğan'ın yasa dışı ve gayrı meşru bir aday olarak seçime girmesi sağlanabilir ama pirupak bir aday olarak asla. Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunacağım. Erdoğan kral mı ki yasalar onu bağlamıyor? Kusura bakmayın, ben kralını tanımam."