Selahattin Demirtaş: Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Kararlı Yolcularına Üstün Başarılar Diliyorum, Yolumuz Açık Olsun

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Emek ve Özgürlük İttifakı’mız yola çıkıyor. Bu yolda zorluklar olabilir ama umut da var. Bu yolun sonunda, hep birlikte yaşayacağımız güzel günler var. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kararlı yolcularına üstün başarılar diliyorum, yolumuz açık olsun. Bu gemi, limana mutlaka varacak” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Emek ve Özgürlük İttifakı'mız yola çıkıyor. Bu yolda zorluklar olabilir ama umut da var. Bu yolun sonunda, hep birlikte yaşayacağımız güzel günler var. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kararlı yolcularına üstün başarılar diliyorum, yolumuz açık olsun. Bu gemi, limana mutlaka varacak" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, 'Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yarın İstanbul'da düzenleyeceği tanıtım toplantısıyla ilgili afişi, avukatları aracılığıyla bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Emek ve Özgürlük İttifakı'mız yola çıkıyor. Bu yolda zorluklar olabilir ama umut da var. Bu yolun sonunda, hep birlikte yaşayacağımız güzel günler var. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kararlı yolcularına üstün başarılar diliyorum, yolumuz açık olsun. Bu gemi, limana mutlaka varacak."

Emek ve Özgürlük İttifakı; HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan (SMF) oluşuyor. İttifak, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı tanıtım toplantısıyla kuruluşunu kamuoyuna duyuracak.