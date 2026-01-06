Selahattin Demirtaş'a, "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçundan 1 Yıl 5 Ay Hapis
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
(MERSİN) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin, Diyarbakır, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında "cumhurbaşkanına hakaret ettiği" gerekçesiyle açılan davada, 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mersin, Diyarbakır, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı.
Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesin'de görülen davanın duruşmasına, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş katılmadı, avukatı duruşmada hazır bulundu.
Duruşma savcısı, Demirtaş'ın, "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.
Demirtaş'ın avukatı avukatı Özgür Özbek, müvekkili hakkında Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesince "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 3 yıl 6 aylık hapis cezasının, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nce bozulduğunu belirterek, Demirtaş'ın beraatına karar verilmesini istedi.
Kararını açıklayan hakim, Demirtaş hakkında, "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.