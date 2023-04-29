Selahaddin Adil Paşa'nın çalışma masası müzede sergilendi

Milli mücadelenin kahramanlarını komuta eden Selahaddin Adil Paşa'nın çalışma masası, Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi'nin envanterine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Panorama 25 Aralık Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, müzenin çok değerli bir eseri daha envanterine kattığını belirtti.

Anadolu'nun her yerinde Antep savunması kahramanlarına komutanlık yapan Selahaddin Adil Paşa'nın İstanbul'daki çalışması esnasında kullandığı masanın Macar bir zanaatkar tarafından yapıldığı aktaran Severoğlu, "Masanın müzemizde yer alması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in özel girişimleri söz konusu oldu. Selahaddin Adil Paşa'nın torunlarının 100 yıldan beri gözleri gibi baktığı bu eser, artık müzemizde. Bu masanın bütün meraklıları tarafından görülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmacı yazar Yaşar Yılmaz ise Selahaddin Adil Paşa'nın müzede görücüye çıkan masasının İstanbul Üniversitesinin giriş binasında kullanıldığını ve Panorama 25 Aralık Müzesi'nde sergilenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.