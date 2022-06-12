Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
 - Güncelleme:
Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde selden kaçarken düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde selden kaçarken düşen bir kişi hayatını kaybetti.

İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdi.

Demirel'in cenazesi Akyurt Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Mansur Yavaş'tan başsağlığı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Akyurt'taki selde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Yavaş, paylaşımında, "Sel felaketinin etkisini gösterdiği Akyurt ilçemizde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Muhammet Şahin'e ve Mustafa Demirel'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün yaşanan selde CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, suya kapılarak yaşamını yitirmiş, bir kişi de Tatlar Deresi'nin taşması sonucu kaybolmuştu. Bugün de Akyurt'ta yaşanan sel ve su baskınında elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin hayatını kaybetmişti.

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Mustafa Demirel su baskını Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title