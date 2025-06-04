Sel Sularına Kapılan Hüseyin Aydın'ın Eşofmanlarına Ulaşıldı

Sel Sularına Kapılan Hüseyin Aydın'ın Eşofmanlarına Ulaşıldı
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Akçaabat'ta sel sularına kapılarak kaybolan Hüseyin Aydın'ın eşofmanları, kaybolduğu yerden 400 metre uzakta bulundu. Arama çalışmaları devam ediyor.

SELDE KAYBOLAN HÜSEYİN AYDIN'IN EŞOFMANLARINA ULAŞILDI

Sağanağın etkili olduğu Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan ve sele kapıldığı değerlendirilen Aydın'ı arama çalışmaları 2'nci günde de sürerken kaybolduğu yerden 400 metre uzağında sel sularına kapıldığı gün üzerinde bulunan eşofmanları bulundu.

'400 METRE MESAFEDE EŞOFMANLARINI BULDUK'

AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhçı, arama çalışmaları sırasında Aydın'ın eşofmanlarının bulunduğunu belirterek, "Biraz önce düştüğü yerden 400 metre mesafede vatandaşın üzerindeki eşofmanları bulduk, ailesi de teyit etti. Derenin debisi çok yüksek ama o bölgeye dronlar gönderdik. Arama faaliyeti yaptık. Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarımız ile AFAD liderliğinde girilemeyen yerlere girdik. Sadece dere yatağı değil dere yatağının dışlarına da arama gerçekleştirdik. Derenin debisi yükselmişti o yüzden dere yataklara sürüklenebilir diye denize kadar arama gerçekleştirdik. Buradaki bendi geçme ihtimaline karşı; suyun yüksekliğinden ötürü derenin denize bağlandığı yere kadar arama gerçekleştirdik. Şu anda yaklaşık 13 kilometrelik bir alanı aramaya devam ediyoruz. Zaten balçık, bir de selin getirdi suyun altında da tehlikeli maddeler var. Amacımız bir an önce kayıp vatandaşımızı bulmak. Bütün ekiplerimiz çalışıyor. Termal kameralarla da aramalar yapıyoruz. Belki bataklık üzerini kapatmış olabilir diye sondalama yaparak gelen toprağı da havalandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sele kapılarak kaybolan Hüseyin Aydın için arama çalışmaları AFAD, itfaiye, UMKE, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve diğer arama kurtarma birimlerinden oluşan toplam 253 personeli; 62 araç, 14 dron ve 8 botla sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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