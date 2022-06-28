Sel sularına dayanamayan istinat duvarı yıkıldı Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Kumluca Çayında yer alan istinat duvarı, sel sularının yükselmesi neticesinde yıkıldı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Kumluca Çayında yer alan istinat duvarı, sel sularının yükselmesi neticesinde yıkıldı. Cide ilçesinde bulunan Kumluca Çayında yer alan istinat duvarı, yoğun yağış neticesinde oluşan sel sularının vurmasıyla dayanamayarak yıkıldı. Yıkılan istinat duvarı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. (Erdem Demirci - Özgür Kaya - İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Kastamonu Kumluca Güncel Haberler

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