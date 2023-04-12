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Sel suları Van Gölü'nü kahverengine boyadı

Sel suları Van Gölü'nü kahverengine boyadı

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Sel suları Van Gölü'nü kahverengine boyadı Göl üzerinde oluşan görüntü havadan görüntülendi Bitlis'in Ahlat ilçesinde oluşan sel sonrası dere yataklarından dökülen sular Van Gölü'nü kahverengine boyadı.

Sel suları Van Gölü'nü kahverengine boyadı

Göl üzerinde oluşan görüntü havadan görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde oluşan sel sonrası dere yataklarından dökülen sular Van Gölü'nü kahverengine boyadı. Göl üzerinde oluşan görüntü havadan görüntülendi.

Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yağış sonrası dere yataklarında oluşan sel suları Van Gölü'ne döküldü. İlçenin Ahlat-Adilcevaz yolu üzerindeki 10 kilometrelik hat göle dökülen sel suları sonrası kahverengine boyanırken, ortaya çıkan görüntü ise havadan görüntülendi.

Öte yandan, karayolunu kullanan sürücüler ise sel suları ve masmavi Van Gölü suyunun oluşturduğu görüntü karşısında şaşırdı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Van Gölü Bitlis Ahlat Güncel Haberler

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