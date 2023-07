Sel suları tarım arazilerini göle çevirdi

-Selde suyun denize dökülen ilçesi Cumayeri

DÜZCE - Düzce'de yaşanan sel felaketinde büyük hasar alan Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Tek sevincimiz can kaybımızın olmaması. Düzce'nin neresine yağış düşerse düşsün çıkış noktası Büyük Melen çayı. Yani Cumayeri ilçesi oluyor. Tarım arazilerimiz göl oldu" dedi.

Batı Karadeniz Bölgesini geçtiğimiz hafta etkisi altına alan ve büyük hasara yol açan sel afetinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Düzce'de selde çok yağış almamasına rağmen yağan yağmurun tamamının aktığı Büyük Melen Çayı çıkış noktası Cumayeri ilçesi tarım arazileri sular altında kaldı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ciddi hasarın oluştuğunu belirterek "İlimiz genel olarak ciddi bir yağış aldı. Tek sevindirici kısmı da bir can kaybımızın olmamasıdır. Maddi anlamda ciddi hasarlar var. Yığılca İlçemizde yağış dolayısıyla ciddi hasarlar var. Doğal olarak suyun dönüp dolaşıp denize döküldüğü nokta Cumayeri. Cumayeri'nin merkezine ciddi bir yağış olmasa da sonuç olarak bütün Düzce'de yağan tüm yağmurun en son geçtiği yer Cumayeri. Dolayısıyla biz Melen Çayından ciddi anlamda olumsuz etkileniyoruz. İçme suyu kaynağımızla alakalı sorunlarımız var su hattımızın derenin kenarından geçmesi dolayısıyla heyelan nedeniyle su hatlarımızda sorunlar var. Yağmur esnasında bazı yerlerimizin su basmasıyla ilgili sıkıntılar yaşadık. Temel sıkıntımız bugün itibari ile suyun denize hızlı bir şekilde ulaşamaması Avlayan Köyü hattı ve Iğdır Köyü hattında Melen'in geriye taşması dolayısıyla oradaki tarım arazilerimiz tamamen su altında deniz gibi, göl gibi oldu buralar" diye konuştu.

"Geçen sene 3 hafta tarım arazileri sular altında kaldı"

Koloğlu bunu her sene yaşadıklarını işaret ederek "Biz bunu her sene yaşıyoruz. Bununla ilgili yapılması gereken işler var. Tabi yağmur Allahtan geliyor afetler Allahtan geliyor bunlarla alakalı yapabilecek bir şey yok ama bizim yapmamız gereken işler var. Özellikle merkezden geçen dere ıslahı alakalı çalışmalar var. Onunla alakalı DSİ işi bir noktaya kadar taşıdı, ihaleler yapıldı. İnşallah kısa sürede dere ıslahımızda yaparsak ilerde meydana gelecek sellerde afetlerde olacak sıkıntılarda biraz daha rahat uyuruz diye düşünüyorum. Bir an önce müttehittin işe başlamasını bekliyoruz merkezdeki bu 800 metrelik dere ıslahımızın yapılmasını içme suyumuz noktasında da yapmamız gereken çalışmalar var. Özellikle dere güzergahından geçen hattın çelik hat olması gerekiyor biz oradan pvc borularla geçiyoruz. Alt kısmı heyelan nedeni ile çöktüğünde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bununla alakalı toplantı yapıldı. Orada bunları dile getirdik. Valimiz (Cevdet Atay) acil ödenekten acil olarak yapmamız gerek işlerle alakalı destek olacağını iletti. Raporlarımızı hazırlamak suretiyle AFAD'a göndermek suretiyle. Özellikle içme hattımızın dereden geçen kısmını içeriye çevrilmesi. Bir de suyun kullanılmasıyla alakalı bir sorunumuz var. Onunla alakalıda bir projemiz var. Bunu hayata geçirdiğimizde biraz daha rahatlayacağız. Şuan Cumayeri'nde en önemli sıkıntı tarım arazilerinin su altında kalması. Geçen senede benzer sıkıntılar yaşamıştık yaklaşık 3 hafta tarım arazileri su altında kalmıştı ve ondan kaynaklanan ciddi zararlar oluşmuştu. Tarım tarafından zarar gören vatandaşlarında mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Allah bir daha böyle afetleri yaşatmasın görünen o ki bölgemizin sel noktasında hem de deprem noktasında coğrafi durumuzu biliyoruz. Almamız gerek tedbirleri bir an önce alıp meydana gelecek afetlerde zararın minimuma indirmemiz gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Sular altında kalan tarım arazileri dron ile görüntülendi.