Sel Suları Kapında Kalmış Aile Yardım İstedi

Sel Suları Kapında Kalmış Aile Yardım İstedi
Güncelleme:
Bucak mevkisinde sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu, komşusundan otomobilini kurtarması için yardım istedi. Al Ramlat ailesi, evi su basınca kümese sığınmak zorunda kaldı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, selin hızla yükseldiğini gösteriyor.

BÖLGEDE YAŞAYANLARDAN YARDIM İSTEMİŞ

Bucak mevkisinde Kaptanoğlu'nun otomobiliyle sel sularına kapıldığı bölgede yaşayan Al Ramlat ailesinin evine gidip, otomobilini kurtarmak için yardım istediği ortaya çıktı. Olayın ardından kendi evlerine de su bastığını ve evden son anda çıktıklarını söyleyen Yusuf Al Ramlat, "Evdeyken kapı çaldı. Gelen kişi otomobilinin çamura saplandığını söyleyerek yardım istedi. Otomobilini motoruma bağlayıp, çekerek kurtarabileceğimizi söyledi. Otomobili motorla çekmemizin mümkün olmadığını söyledim. Telefonla konuşarak otomobiline gitti. Evin içi 10 dakikada suyla doldu. Hemen çocuklarla kümese sığındık" dedi.

'BİZ DE MAHSUR KALDIK'

Olay anını anlatan kızı Fatma Al Ramlat ise "Yemek yaparken kapı çaldı. Gelen kişi babama çamura saplanan otomobili için yardım istediğini söyledi. Gelen kişi geri döndü. Kısa bir süre sonra evi su bastı. Kümese sığındık. Mahsur kalınca 112 Acil Servisi arayıp, yardım istedik. Bir süre sonra sular çekilmeye başladı, kendi imkanlarımızla kurtulduk" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASI DEVRE DIŞI KALMIŞ

Öte yandan Bucak mevkisinde Kaptanoğlu'nun otomobiliyle suya kapıldığı bölgeye ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde suların dakikalar içinde yükselmesi ve şiddetli yağış sebebiyle kameranın devre dışı kalması yer aldı.

Bu arada, yapılan çalışmalarla bulunan Bülent Kaptanoğlu'nun kullanılamaz hale geldiği görülen otomobili, dronla görüntülendi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
