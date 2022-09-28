- Sel suları arasında nefes kesen kurtarma operasyonu

ARIZONA - ABD'nin Arizona eyaletinde meydana gelen sel felaketinde araçlarında mahsur kalan bir aile için helikopter destekli kurtarma operasyonu düzenlendi.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Pinal County'de etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde nefes kesen bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Arizona Kamu Güvenliği Departmanı (DPS), 21 Eylül gece saatlerinde sel sularında sıkışan araçlarının çatısında mahsur kalan bir aile için helikopter aracılığıyla operasyon düzenledi. DPS, anne, baba, 2, 4 ve 8 yaşlarında çocuklar ile 11 aylık bir bebeğin kurtarıldığı operasyon hakkında yaptığı açıklamada, "Ekip olay yerine geldi. Temas kurmak ve durumu değerlendirmek için vinç aracılığıyla bir asker ve sağlık görevlisi temasa geçti. Ekip daha sonra 6 kişiyi başarılı şekilde tahliye ederek güvenli bölgeye taşıdı" dedi.

Çocuklar için tehlikeli görev

DPS'te görevli paramedik Eric Tarr 4 çocuğun kurtarıldığı operasyona dair, "Çocukları hesaba kattığımızda daha zor bir durum. Çünkü esasen, suya düşmeleri halinde hayatta kalma ihtimalleri sıfır, çok düşük. Çocukların her birine kimyasal ışık çubuğu verdim. Bu sayede suya düşseler bile onları tekrar bulabilirdim. Antrenman yaptığımızda genellikle yetişkinlerle oluruz. Bu yüzden konu çocuklar olduğunda endişe artıyor" ifadelerini kullandı.