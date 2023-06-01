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Sel kısmen yolu trafiğe kapattı

Sel kısmen yolu trafiğe kapattı

Güncel Haberler

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sağanak yağmur trafikte aksamalara neden oldu. Sel sonrası Altınyayla ilçesi ile Şarkışla ilçesi arasında bulunan yol kısmen trafiğe kapandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sağanak yağmur trafikte aksamalara neden oldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur kısa süre sonra sele neden oldu. Sel sonrası Altınyayla ilçesi ile Şarkışla ilçesi arasında bulunan yol kısmen trafiğe kapandı. Selin getirdiği çamur ve taş parçaları sonrası bazı araçlar yoldan geçemedi. Dere kenarında bulunan ağaçların bir kısmı ise suya gömüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Altınyayla Şarkışla Sivas Güncel Haberler

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