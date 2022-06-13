Sel felaketinin yaşandığı Ankara'daki arama kurtarma çalışmalarına Kocaeli'den destek - Haberler

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Sel felaketinin yaşandığı Ankara'daki arama kurtarma çalışmalarına Kocaeli'den destek

AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Sel felaketinin yaşandığı Ankara'daki arama kurtarma çalışmalarına Kocaeli'den destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Ankara'da yaşanan selin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları için bölgeye amfibik araç ve personel desteği gönderildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Ankara'da yaşanan selin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları için bölgeye amfibik araç ve personel desteği gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede AFAD tarafından yapılan çalışmalara Kocaeli'den yardım eli uzatıldı.

AFAD'ın talebi üzerine Ankara'ya gönderilen amfibik araç, 2 personelle Ankara'nın Altındağ ilçesinde süren arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Hem suda hem karada hareket edebilme özelliğine sahip amfibik araç, insan gücüyle ulaşılması zor alanlarda çalışmalar gerçekleştirebiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da yaşanan sel felaketinin ardından kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere bölgeye amfibik araç gönderdik. Yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim bizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Tragger Kocaeli Ankara Güncel Haberler

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