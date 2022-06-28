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Sel felaketinin yaraları sarılıyor, zarar gören yollar onarılıyor

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Güncel
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Sel felaketinin yaraları sarılıyor, zarar gören yollar onarılıyor Köy muhtarı Ertürk: "Devlet her yönüyle yanımızda" Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde çöken yollar ekipler tarafından yeniden onarılarak ulaşıma yeniden açılıyor.

Sel felaketinin yaraları sarılıyor, zarar gören yollar onarılıyor

Köy muhtarı Ertürk: "Devlet her yönüyle yanımızda"

KASTAMONU - Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde çöken yollar ekipler tarafından yeniden onarılarak ulaşıma yeniden açılıyor. Ersizlerdere köyü muhtarı Bülent Ertürk, her yönüyle devletin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kastamonu'nun Küre ve İnebolu ilçelerinin ulaşımını sağlayan kara yolu ve bazı köy yolları yaşanan sel felaketinde zarar gördü. Yolların yeniden ulaşıma açılması için kara yolları tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede hayatın normale döndürülmesi için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, zarar gören yolları yeniden onarıyor.

Ersizlerdere köyü muhtarı Bülent Ertürk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan selde yıkılan iki köy yolunun yeniden yapıldığını söyledi.

Ertürk, "Bu selde de yollar yıkıldı. Burada iki mahalle var ortalama 40 hane var. Onların ulaşımını sağlamak için devletimiz kurumlarıyla bütün he yönüyle yanımızda. Öteki tarafta geçici köprümüz vardı. İkinci deva yıkıldı. Yeni köprü de tam bu ay başlayacaktı ihalesi de yapılmıştı. He yönüyle Allah devletimizden razı olsun" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

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