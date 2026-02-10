Haberler

İzmir'de sele kapılan ve 2 kişinin öldüğü otomobilin sürücüsü tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde sel sularına kapılan otomobilin sürücüsü Tamer Demirtaş, olayda hayatını kaybeden iki kardeşin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) hayatını kaybettiği olayda, sel sularına kapılan otomobili kullandığı belirlenen Tamer Demirtaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

