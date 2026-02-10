İzmir'de sele kapılan ve 2 kişinin öldüğü otomobilin sürücüsü tutuklandı
İzmir'in Menderes ilçesinde sel sularına kapılan otomobilin sürücüsü Tamer Demirtaş, olayda hayatını kaybeden iki kardeşin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmir'in Menderes ilçesinde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) hayatını kaybettiği olayda, sel sularına kapılan otomobili kullandığı belirlenen Tamer Demirtaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel