Sel felaketi sonrası Şanlıurfa'da dere kenarındaki yapıların yıkımı sürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırmanın tamamlandığı dere çevresindeki yapıların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Sel felaketi öncesi dere kenarındaki birçok yapıyı kamulaştırarak yıkımını yaptıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çok fazla can kayıplarının önüne geçtiklerini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Süleymaniye ve Karakyounlu Mahallesinde kamulaştırma işlemleri tamamlanan bağımsız yapıların yıkım çalışmalarını iş makineleri ile sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dere kenarında daha önceden boşaltılan ancak deprem ve sel nedeniyle yıkımı gerçekleşmeyen evlerin yıkım işlemlerinin tekrar devam ettiğini söyledi.

Beyazgül, dere kenarındaki yapıların sel felaketi öncesi vatandaşlardan alınarak kamulaştırılmasıyla çok fazla can kayıplarının önüne geçildiğini aktardı. Büyüklükleri bin ile 500 metrekare arasında değişen 380'den fazla dere çevresindeki yapıların kamulaştırıldığını ifade eden Beyazgül, sel ve deprem nedeniyle ertelenen yıkım çalışmalarının yeniden başladığını bildirdi.

"Kentsel dönüşüm yapıyoruz"

Beyazgül, yıkım çalışmaları ile ilgili açıklamasında, "Karakoyun Deresine gittiğimde şöyle bir şey gördüm. Karakoyun Deresinin çevresinde bir takım satılık evler gördüm, hemen şunları satın alalım dedik. Neden satın aldık, çok büyük alanlar değil bunlar, bin metrekare, 500 metrekare alanlar ama derenin kenarına bitişik yapılardır. Dere ne diyor insanlara efendim gelin güzelliğimden yararlanın, kenarımda oturun, piknik yapın, der. İşte derenin sesine kulak verdik. Derenin etrafını kamulaştırdık. Şimdi çimlendirdik, ağaçlandırdık, park yaptık. Bitirdik mi hayır, şu Karakoyunlu Mahallemiz vardı, orada da kamulaştırma işlemlerine başladık. Yıkımlara başladık. Kamulaştırma biter bitmez arkasından dere ile paralel bir yol açalım diye düşündük. 183 tane de yapıyı orada kamulaştırdık. Toplamda 380'in üzerinde yapıyı kamulaştırdık. Derenin etrafını açma gayretimizi bu şekilde sürdürdük. Sel baskını olduğu zaman oradaki bu yapılan işler felaketin büyümesini engelledi. Selden sonra gittiğimde buradaki vatandaşlarımız, muhtarlarımız; ya başkanım siz ne kadar öngörüymüşsünüz, ileriyi nasıl hesap ettiniz, eğer evler olsaydı, bu parkları açmamış olsaydınız, ani sel baskını nedeniyle göllenme alanı olmayacaktı, evlerinin içerisine su girecekti, can kaybımız çok fazla olacaktı, dediler. Bu çalışmalarımızı şu anda da devam ettiriyoruz. Şimdi orada kentsel dönüşüm yapıyoruz. Karakoyunlu Mahallesinin diğer tarafında da bir yol açıyoruz. Bu taşkın su deresi, belki 40 yıl, 50 yıl veya 30 yıl taşmıyor ama bugün taştığı zaman da büyük felaketlere yol açabiliyor. Biz bunu efendim 30 sene sonra, 50 sene sonra o böyle olur, diye düşünmedik. Hemen kolları sıvadık. Ne diyorlar, bu kadar kamulaştırma yapıyorsun, bunun sonucu ne ki böyle 300, 500 metrekarelik kamulaştırmadan ne çıkar, hayır işte sonucunu sonra gördük. Göllenme alanları oluştu, sel felaketi sonrası daha büyük olayların yaşanmasının ve çok fazla can kayıplarının önüne geçmiş olduk" ifadelerini kullandı.