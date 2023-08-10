Sel felaketi sonrası Bozkurt'ta yaşanan değişim dron görüntüleriyle ortaya çıktı

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yapılan çalışmalarla ilçenin değişimi dron görüntüleriyle gözler önüne serildi.

Sel felaketi vurmuştu: Büyük afetin ardından geçen 2 yılda Bozkurt'ta yaşanan değişim böyle görüntülendi

KASTAMONU - Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde 65 kişinin öldüğü, 7 kişinin kaybolduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, afetin üzerinden geçen 2 yılda yaşanan değişim dron ile havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2011 tarihinde yaşanan sel afeti sebebiyle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yüzlerce ev ve iş yeri yıkılmış, alt yapı çökmüş, binlerce vatandaş evlerinde mahsur kalmıştı. Sel afetinde 65 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 7 kişiye de ulaşılamadı. Büyük sel afetinin üzerinden 2 yıl geçti. İki yıl içerisinde yapılan çalışmalarla ilçe yeniden ayağa kaldırıldı.

Yeniden inşa edilen ilçedeki değişim ise 11 Ağustos sel afetinin ertesi günü ve 2 yıl sonra aynı açılardan çekilen dron görüntüleri ile gözler önüne serildi.