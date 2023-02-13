Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sel afetinin yaşandığı Dereli'de depremzedeler için odun seferberliği başlatıldı

Güncel Haberler

Sel afetinin yaşandığı Dereli'de depremzedeler için odun seferberliği başlatıldı

Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde köylüler, depremzedeler için odun seferberliği başlattı.

Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde köylüler, depremzedeler için odun seferberliği başlattı.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Dereli halkının deprem bölgelerine yardımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Yardım malzemelerinin yanı sıra deprem bölgelerinde oduna ihtiyaç duyulmasının ardından ilçedeki birçok köyde çalışma başlatıldığını belirten Önal, insanların kar ve soğuk havaya rağmen bir araya gelerek kışlık odun imal ettiğini, hazırlanan onlarca tır, kamyon ve kamyonetin depremin yaşandığı yerlere sevk edildiğini dile getirdi.

Dereli ilçesine bağlı Akkaya köyünün muhtarı Ahmet Geldi ise deprem bölgelerindeki insanları en iyi kendilerinin anladığını vurgulayarak, "Sel afetinin en fazla zarar oluşturduğu yerlerden biri de köyümüzdü. Çok ciddi hasarlar yaşanmıştı. O dönem Türkiye'nin her yerinden köyümüze yardım geldi. Şimdi sıra bizde. Deprem bölgelerindeki afetzedeler için köy halkı seferber olduk." dedi.

Geldi, köylüler olarak 100 ton üzerindeki odun hazırlayarak deprem bölgelerine ulaştırdıklarını belirterek, yeni araçlar göndermek için canla başla çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Yavuzkemal Giresun Deprem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title