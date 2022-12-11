Sektör Raporu: Çin'in Hızlı Tüketim Malları Pazarı Kovid-19'a Rağmen Dirençli Performans Gösterdi

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'de yayınlanan bir sektör raporu, ülkenin hızlı tüketim malları sektörünün Kovid-19'un etkilerine rağmen dirençli bir performans gösterdiğini ortaya koydu.

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'de yayınlanan bir sektör raporu, ülkenin hızlı tüketim malları sektörünün Kovid-19'un etkilerine rağmen dirençli bir performans gösterdiğini ortaya koydu.

Bain & Company ve Kantar Worldpanel Greater China tarafından ortaklaşa yayınlanan rapora göre sektör, 2022'nin ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 büyüme kaydetti.

Rapor, paketlenmiş gıda, içecek, kişisel bakım ve evde bakım olmak üzere en büyük dört tüketim ürünü sektörünü kapsayan 26 temel kategoriyi analiz etti.

Dört sektör genelinde, salgın kaynaklı stoklama ve artan sağlık ve hijyen endişeleri nedeniyle, bu dönemde büyümeye paketlenmiş gıda ve evde bakım ürünleri öncülük etti.

Raporda, perakende hattında e-ticaretin genel hızlı tüketim malları pazarına benzer bir hızda büyüdüğü, daha küçük çevrimdışı mağaza formatları ile çevrimiçinden çevrimdışına (O2O) ticaretin, salgının rüzgarını arkasına alarak ilerlediği belirtildi.

Tüketicilerin stok yapmaya ve anlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı üçüncü çeyrekte O2O ticareti geçen yıla göre yüzde 17'lik bir değer artışı kaydetti.

Rapora göre küçük marketler ve bakkalların gördüğü ilgi de arttı.

Bain & Company'nin kıdemli ortağı Bruno Lannes, "Genel olarak, Çin'in hızlı tüketim malları pazarı, dalgalı sularda bir miktar canlılık göstererek önümüzdeki aylar ve yıllar için umut olduğunun sinyalini verdi" dedi.