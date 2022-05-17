Sektör Profesyonelleri: Türkiye Turizmi Otellerde Doluluğun Artmasıyla Canlanma Yolunda İlerliyor - Haberler

İSTANBUL, 17 Mayıs (Xinhua) -- Türkiye'nin turizm sektöründen profesyoneller, ülkedeki otellerin doluluk oranlarının Nisan'dan bu yana özellikle ülkenin finansal ve kültürel merkezi olan İstanbul'da hızla artmasıyla birlikte yaz ayları için beklentilerini yükseltti. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Xinhua'ya yaptığı açıklamada nüfusu 16 milyonun üzerinde olan İstanbul'da Mayıs ayı doluluk oranlarının yüzde 70'e ulaştığını ve bu oranın yaz aylarında yüzde 85'i geçmesinin beklendiğini söyledi. İç Anadolu'nun peri bacaları, yeraltı şehirleri ve kayalara oyulmuş tarihi manastırlarıyla ünlü turizm noktası Kapadokya'da da doluluğun Nisan ayı başından beri arttığını ve İstanbul'daki oranlara yaklaştığını ifade eden Eresin, "Mayıs sonu itibariyle Antalya, Bodrum ve Marmaris'teki oteller de kademeli olarak dolmaya başlayacak" dedi.

Antalya, Akdeniz kıyısındaki geniş sahillerle dolu güneşli kıyılarıyla İstanbul'un ardından yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği şehir olurken, güney Ege'deki Muğla'nın turistik Bodrum ve Marmaris ilçeleri de eşsiz dalış noktalarıyla yerli ve yabancı dalışseverleri kendilerine çekiyor. Kovid-19 pandemisindeki zayıflamanın etkisiyle turizmde canlılığın başlayacağına inanan Eresin, "(Turist sayısındaki) Artışın gelecek dönemde bu hızla süreceğini düşünüyoruz ve Türkiye, kültürel ve doğal güzellikleriyle dünya turizm pastasından en büyük payı alan ülkelerden biri olacak" diye konuştu. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) de ülkedeki turizm sektörünü daha da güçlendirmek ve daha fazla yerli ile yabancı yatırımcı çekebilmek için Turizm Yatırım Forumu'nun ikincisini Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, Türkiye'nin son 30 yılda 600 milyon kişiyi ağırladığını ve gelecek 30 yıldaysa iki milyar yolcuyu karşılamaya hazırlandığını söyledi. "Araştırmalar ve hesaplamalar ülke turizminin büyümeye devam edeceğini ve yakında mevcut rakamları ikiye katlayacağını gösteriyor" diyen Narin'e göre, 1,8 milyonluk konaklama kapasitesiyle Türkiye, dünya turizminde küresel bir oyuncu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da İstanbul'daki forumda yaptığı konuşmada, İstanbul'un gelecekte özellikle yolcu gemisi (cruise) turizminde büyük potansiyele sahip olduğunu ve bunun konaklama sektörünü de içeren şekilde turizmin gelişimine büyük katkı sunacağını ifade etti. Forumun katılımcılarına hitap eden Ersoy, "2024 ya da 2025'te İstanbul'u Avrupa'daki cruise destinasyonları arasında ilk sıraya çıkarma hedefi hiç de uzak değil. İstanbul'u artık birçok kruvaziyer operatörü ana destinasyon olarak konuşmaya başladı. Çok yakın bir gelecekte İstanbul dünyanın sayılı homeportlarından biri haline gelecek" dedi.

Bakan Ersoy'un verdiği bilgiye göre yolcu gemileriyle ülkeye gelen turistler şehirde birkaç gün kalarak İstanbul'un gastronomi, alışveriş ve kültür ile sanat zenginliklerinin tadını çıkarabilecek. Hükümet, 2022 yılı için 42 milyon turist ve 35 milyar ABD doları turizm geliri hedefi koydu. Türkiye, geçen yıl küresel pandemi sırasında ülkeye gelen 30 milyon turistten 24,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Xinhua / Güncel