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Seko & Tefo'nun 'Pışşt Baksana' Şarkısının Klibi Yayınlandı

Sözü ve müziği Muhammed Tevfik Tepe'ye (Tefo), ait olan 'Pışşt Baksana' isimli yeni parçanın aranjesi ve masterı Can Demir, mixi Onur Aşar imzalı… Amirali'nin yönetmenliğinde çekilen hareketli klip ise oldukça anlamlı… Seko & Tefo'nun büyüdüğü mahallede çocukluk arkadaşlarının yer aldığı video klip eğlenceli ve renkli yapısıyla içleri kıpır kıpır edecek.