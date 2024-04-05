Şekip Sertaş Karakaş, Yenice Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Ak Parti'den Yenice Belediye Başkanı seçilen Şekip Sertaş Karakaş, mazbatasını alarak göreve başladı.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Yenice Adliyesine gelen Karakaş, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü İlker Türkmen'den aldı.

Daha sonra belediyeye giderek personelle tokalaşan Karakaş, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını öperek göreve başladı.